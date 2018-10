Bombe funnet i post til Hillary og Bill Clinton

Det er funnet bomber i posten til både Hillary Clinton og Barack Obama, bekrefter Secret Service. Også Det hvite hus skulle ha mottatt en bombe, men det har Secret Service avkreftet.

(Saken oppdateres)

Samtidig melder CNN at Time Warner-bygningen i New York er evakuert. CNN har kontorer i Time Warner-bygningen og har rapportert direkte utenfor bygningen.

De to sprengladningene ble funnet i post som var sendt til henholdsvis Clintons og Obamas kontorer. Bomben som var adressert til Clinton, ble funnet tirsdag kveld av en etterretningsoffiser som rutinemessig sjekker posten til den tidligere utenriksministeren, skriver The New York Times.

Pakken som ble sendt til Obama, ble funnet av etterretningsoffiser i Washington D.C. onsdag morgen amerikanske tid.

FANT SPRENGLADNING En sprengladning ble oppdaget onsdag morgen i post sendt til kontoret til Barack Obama i Washington

Kort tid etter at nyheten ble kjent, meldte CNN at det også er sendt en bombe til Det hvite hus. Meldingen har i ettertid vist seg å være feilaktig.

Det hvite hus fordømmer bombepakkene som er sendt til Hillary Clinton og Barack Obama. Secret Service opplyser at verken Clinton eller Obama sto i fare for å motta pakkene ettersom de ble avslørt i rutinekontroller.

Secret Service: Ingen bombepakke til Det hvite hus

Meldingene om at en bombepakke er sendt til Det hvite hus, stemmer ikke, opplyser Secret Service.

Meldingen ble gjengitt av CNN kort tid etter nyheten kom om at det var oppdaget eksplosiver i post sendt til kontorene til Barack Obama og Hillary Clinton, og også i Time Warner-bygningen i New York.

Onsdag formiddag amerikansk tid opplyser imidlertid sikkerhetstjenesten Secret Service at meldingen om en bombe også til Det hvite hus ikke stemmer.

Time Warner-bygningen i New York evakuert

Time Warners hovedkvarter i New York er evakuert etter meldinger om funn av et mulig eksplosiv.

Det skjer etter meldinger om funn av eksplosiver i post sendt kontorene til Barack Obama og Hillary Clinton.

CNNs kontorer er omfattet av evakueringen, og nyhetsankrene Poppy Harlow og Jim Sciutto måtte rapportere direkte fra gata via mobiltelefon. De var i studio da brannalarmen gikk av etter at den mistenkelige pakken var oppdaget i postmottaket i bygningen. Hendelsen skjedde på CNNs live-sending og har gått viralt på sosiale medier (se video av hendelsen like under).

Lyset ble slukket og alle i bygningen fikk beskjed om å gå ut av bygningen. Flere etasjer i bygningen er tømt, men ingen har kommet til skade.

Ifølge Sciutto har politiet bekreftet at det mulige eksplosivet var kommet inn i bygningen. Bombepatruljen er på vei inn i bygningen.

Det er et stort politioppbud på stedet, og ambulanser har også rykket ut. Alle i bygningen og nabobygningene har fått beskjed om å komme seg bort fra området ved Time Warner og rundt Columbus Circle.

Harlow og Sciutto er kjent som nyhetsankere for programmet CNN Newsroom.

Time Warner Center – where CNN's New York offices are located – was just evacuated. The alarm went off as @jimsciutto and @PoppyHarlowCNN were on air reporting the packages sent to the Clintons and Obamas. @ShimonPro reporting it was over "a suspicious package." pic.twitter.com/EYBsytil0o — 💀andrew👻kaczynski🎃 (@KFILE) October 24, 2018

CNN’s @jimsciutto and @PoppyHarlowCNN, who were anchoring when the CNN New York bureau was evacuated, are now safely outside, reporting via cellphone on the law enforcement response due to a suspicious device at the Time Warner Center, where CNN is based https://t.co/BmgkJ2qaIE pic.twitter.com/xLFaJHOC8s — CNN (@CNN) October 24, 2018

Rørbomber

Ifølge ikke navngitte tjenestemenn ligner begge bombene på rørbomben som mandag ble funnet i postkassen til den liberale milliardæren og filantropen George Soros.

Både Clinton, Obama og Soros er gjentatte ganger blitt kraftig kritisert av USAs president Donald Trump, ikke minst Clinton som var Trumps motkandidat under presidentvalget i 2016 og som han ga kallenavnet «Skurken Hillary».

Bill og Hillary Clinton bor i Westchester utenfor New York, og ifølge AP var det her bomben ble funnet. Nyhetsbyrået skriver også at det er snakk om en fungerende sprengladning, men det er ikke klart nøyaktig hvor bomben ble funnet.

Funnet i postkasse

Hjemmet til Soros ligger også i en forstad nord for New York City. Bomben ble funnet i Soros' postkasse og var laget av et relativt lite rør fylt med eksplosivt pulver.

Etterforskere mistenker at det er en sammenheng mellom bombene, ifølge ikke navngitte tjenestemenn.

Avsenderens motiv er uklart. Høyreorienterte grupperinger har gjentatte ganger angrepet Soros og lansert konspirasjonsteorier som blant annet har gitt ham skylden for flyktningstrømmen til Europa. Han har også blitt utsatt for en omfattende svertekampanje i Ungarn, der hans jødiske familie opprinnelig kom fra.

Soros skal ikke ha vært hjemme da bomben ble funnet mandag. Stiftelsen hans sendte tirsdag ut en melding der den gikk hardt ut mot «den hatefulle retorikken» som preger amerikanske politikk.

(©NTB)

Mest sett siste uken