Bombegruppe sjekker mistenkelig pulver i svensk vandrerhjem

En kvinne er funnet død på et vandrerhjem i Göteborg etter at alarmen gikk om et mistenkelig stoff. En bombegruppe er på stedet.

Politi og ambulanser har også rykket ut. Hva som har hendt kvinnen er så langt uklart.

– Vi fikk melding om en hjertestans ved lunsjtider. Under undersøkelser av rommet kvinnen leide, fant vi det mistenkelige stoffet. Vi trodde først det var narkotika, men endret senere vår vurdering, sier politiets pressetalsperson Hans Lippens.

Det skal dreie seg om et hvitt pulver. Alle som er kommet i kontakt med stoffet, ansatte ved vandrerhjemmet, brannfolk, ambulansepersonell og politi, har fått tilbud om kontroll på sykehus, opplyser politiet i byen.

Lippens sier til Aftonbladet at det er for tidlig å si om pulveret kan knyttes til kvinnen eller ikke. Deler av vandrerhjemmet holdes avsperret, men alle gjestene får bli værende, opplyses det videre.

(©NTB)

Mest sett siste uken