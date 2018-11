Bombesiktede Cesar Sayoc varetektsfengslet i New York

Mannen som anklages for å ha sendt rørbomber til en rekke amerikanske samfunnstopper, er varetektsfengslet i New York. Han blir ikke løslatt mot kausjon.

Cesar Sayoc måtte tirsdag møte i en føderal domstol i New York. Det var hans første rettsmøte etter at han ble overført fra Florida.

Påtalemyndigheten har argumentert for at det er fare for at Sayoc rømmer hvis han blir løslatt, og at han utgjør en fare for andre. Domstolen var enig, og besluttet at Sayoc ikke kunne løslates mot kausjon.

Sayoc anklages for å ha sendt over tolv rørbomber i posten til en rekke kjente demokrater, CNN og kritikere av president Donald Trump. Ingen av bombene eksploderte, og ingen ble skadd. Han risikerer nesten 50 års fengsel hvis han blir kjent skyldig.

Forsvareren hans mener at bevisene mot hans klient er svake.

