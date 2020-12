Bond-pistol solgt for 2,2 millioner kroner

Pistolen Sean Connery var utstyrt med i den første James Bond-filmen er solgt på auksjon for over 2,2 millioner kroner.

Pistolen, som var av typen Walther PP, ble brukt av Connery i filmen «Dr. No» i 1962. Dette var den første filmen i serien om den legendariske britiske agent 007.

Connery, som døde i oktober, 90 år gammel, spilte i sju James Bond-filmer, den siste i 1983.

Auksjonshuset Julien's Auctions i Beverly Hills i California anslo på forhånd at pistolen ville gå under hammeren for mellom 150.000 og 200.000 dollar, men budrunden endte på 256.000 dollar. Det er ikke kjent hvem kjøperen var.

Flere hundre gjenstander fra filmverdenen ble solgt under auksjonen, blant dem pilothjelmen Tom Cruise brukte i filmen «Top Gun» i 1985. Den gikk for drøyt 950.000 kroner.

