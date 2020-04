Bondi Beach i Australia åpner igjen

Ikoniske Bondi Beach åpner delvis igjen etter å ha vært stengt i over en måned. Fortsatt er det ikke lov å sitte på gresset over stranden og nyte de varme temperaturene i Sydney. Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Den berømte stranden Bondi Beach i Australia åpnes for surfere etter å ha vært stengt for offentligheten som et tiltak mot smittespredning.

28. april åpnes stranden igjen, men kun for svømming og surfing. 7 News skriver at det blir satt opp gjerder som leder direkte ned mot havet. På nordsiden er det lov å svømme, mens det på sørsiden er lov å surfe. Stranden vil holde åpent fra klokken 7 til 17 hver dag. Andre steder i Australia åpnes strendene også for jogging eller gåturer. Det gjelder ikke på Bondi Beach, hvor det fortsatt ikke er lov med den slags. Det vil heller ikke være tillatt å sole seg. Den ikoniske stranden ble stengt 21. mars etter at tusenvis av strandgjester ikke klarte å holde god nok avstand. (©NTB)