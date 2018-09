Borgerlig kandidat blir etter alt å dømme ny leder i Riksdagen

Alt ligger til rette for at Andreas Norlén fra Moderaterna blir valgt til leder for Riksdagen når svenske parlamentarikere samles for første gang etter valget.

Norlén er kandidaten til Alliansen, som består av Moderaterna og tre andre borgerlige partier. Han kommer under mandagens møte til å få stemmene både fra Alliansen og Sverigedemokraterna, som til sammen har rent flertall.

Mandagens møte startet klokka 11 og er det første etter valget 9. september.

Lederen for Riksdagen kalles på svensk talmannen, et verv som tilsvarer den norske stortingspresidenten. Det er talmannen som får i oppgave å foreslå en statsministerkandidat som kan få støtte av Riksdagen.

Det skal også velges tre nestledere, og det er trolig valget av disse som vil ta mest tid. Spesielt er det ventet at valget av den andre nestlederen vil bli tidkrevende.

Vanligvis går denne posten til landets tredje største parti, som er Sverigedemokraterna (SD), men mandag formiddag varslet Socialdemokraterna at partiet vil stemme på Vänsterpartiets kandidat. Ifølge nyhetsbyrået TT betyr det trolig at SDs kandidat Björn Söder blir stemt ned.

Hva slags regjering Sverige får etter valget, er fortsatt uklart ettersom både den røde og blå blokken mangler rent flertall fordi ingen av blokkene har villet samarbeide med Sverigedemokraterna.

Moderaternas leder Ulf Kristersson sa mandag at Alliansen så fort som mulig vil holde den obligatoriske statsministeravstemningen for å avsette den nåværende sosialdemokratiske statsministeren Stefan Löfven.

På spørsmål om det kan skje allerede tirsdag, svarer han at «det er ingen grunn til å vente».

(©NTB)

