Borgermester: Minst 60 døde i skogbranner ved Aten

Minst 60 personer har mistet livet i skogbrannene i Hellas, opplyser borgermesteren i havnebyen Rafina til den greske TV-kanalen Skai, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Rafina ligger øst for Aten, i et område som er populært blant turister. Det er her de fleste ofrene er funnet etter at det brøt ut skogbrann både vest og øst for Aten mandag.

