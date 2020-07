Borgerrettsikonet John Lewis er død

John Lewis, som ble banket opp av politi i Alabama i 1965 og siden ble en innflytelsesrik kongressrepresentant, er død, 80 år gammel.

Lederen i Representantenes hus, Nancy Pelosi, bekreftet sent fredag kveld at Lewis er død, og kalte ham en av de største heltene i amerikansk historie.

Hans død kom ikke som noen stor overraskelse etter at han i fjor opplyste at han hadde kreft i bukspyttkjertelen.

Lewis var i sine unge år en av forgrunnsfigurene i borgerrettskampen i Sørstatene, sammen med Martin Luther King, og ble nesten drept da han ble banket opp av politiet den såkalte Blodige søndagen i Selma i Alabama.

Han var sammen med King også under den store marsjen i Washington i 1963, da han som 23-åring talte rett før King holdt sin berømte «I Had a Dream»-tale.

På 80-tallet gikk han inn i politikken for alvor, og i 1986 ble han valgt inn i Kongressen fra Atlanta i delstaten Georgia. Han ble etter hvert en av lederne i Demokratenes partigruppe og skulle gjenvelges igjen til høsten etter 34 år i Washington.

Lewis nektet å være med på innvielsen av Donald Trump som president fordi han mente han var ulovlig valgt på grunn av russisk innblanding. Da Trump senere uttalte seg om «shithole countries», konkluderte Lewis med at Trump rett og slett var rasist.

Til sine siste dager var Lewis en dedikert forkjemper for borgerrettighetene, og han fortalte en gang at han var blitt arrestert 40 ganger på 60-tallet og ytterligere fem ganger som kongressmann.

For to år siden sa han at han gjerne kunne la seg arrestere igjen hvis det kunne hjelpe å gjenforene familier som var separert av Trump på grensa.

