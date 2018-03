Boris Johnson: - Sannsynlig at Putin beordret nervegiftangrepet

Storbritannias utenriksminister mener det er stor sannsynlighet for at Russlands president Vladimir Putin visste om og beordret nervegiftangrepet.

Videre bekrefter Johnson at nervegiften som ble brukt på britisk jord i Salisbury forrige uke, var både produsert og lagret i Russland. Det melder Sky News.

Johnson sa videre at han ikke hadde «noe imot» det russiske folket. Han sa «vårt problem er med Putin og Kreml».

- Vår uenighet er med Putins Kreml, og hans beslutning, og vi tror det er svært sannsynlig at det var hans beslutning om å beordre bruken av en nervegift på Storbritannias gater, på Europas gater, for første gang siden andre verdenskrig, sa Johnson da han avla et besøk på Battle of Britain Bunker-museet i Uxbridge nordvest for London, fredag ettermiddag.

Tilstanden er fortsatt kritisk for den tidligere russiske dobbeltagenten Sergej Skripal (66) og hans datter Julia (33) som ble utsatt for et nervegiftangrep i den engelske byen Salisbury forrige uke.

Russisk mafia

Labour-leder Jeremy Corbyn mener imidlertid at det kan ha vært «mafialignende grupper» i Russland bak nervegift-angrepet mot eksspion Sergej Skripal og datteren Julia.

- Man kan ikke utelukke at en tilknytning til russiske mafialignende grupper kan ha gjort det mulig å fotfeste i Storbritannia, skriver Corbyn i en kronikk i fredagens utgave av The Guardian.

- Å skynde seg framover fortere enn politiet får samlet inn bevis, i en opphetet parlamentarisk atmosfære, er verken i vår nasjons sikkerhets eller i vårt rettsvesens interesse, skriver Labour-lederen.

- Kan skape mer konflikt

Corbyn advarer om at man ved å anklage den russiske stat som ansvarlig for angrepet, kan bidra til å skape mer konflikt. Han skriver også at han er «ingen støttespiller av Putin-regimet», men at «det ikke betyr at vi bør kaste oss ut i en ny kald krig med eskalerende militærutgifter, stedfortrederkriger rundt omkring i verden og en McCarthy-lignende intoleranse for andre meninger».

