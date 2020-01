Boris Johnson: – Teppet går opp for en ny akt

Brexit er ikke en avslutning, men en begynnelse, sier statsminister Boris Johnson før Storbritannia formelt forlater EU fredag.

For Johnson og mange av dem som har kjempet for å få Storbritannia ut av EU, er dette målet de lenge har kjempet for å nå. Likevel vil den offisielle feiringen være dempet, av hensyn til den halvdelen av befolkningen som ikke ønsket å forlate det europeiske fellesskapet.

– Vår jobb som regjering, min jobb, er å samle landet og bringe oss videre, sier Johnson i en uttalelse i anledning dagen.

– Dette er ikke en avslutning, men en begynnelse. Dette er øyeblikket da en ny dag gryr og teppet går opp for en ny akt, fortsetter han.

