Boris Johnson fronter kampanje mot overvekt i Storbritannia

Storbritannias regjering vil iverksette en rekke tiltak for å bekjempe overvekt. De vil beskytte britene mot covid-19, sier statsminister Boris Johnson.

Mandag kunngjorde regjeringen at den blant annet vi forby «kjøp 1 og få 1 gratis»- tilbud når det gjelder usunne produkter.

Samme dag la statsministerens kontor ut en video på nettet som viser Johnson på luftetur med hunden mens han snakker om sin egen kamp mot overvekt.

– Å gå ned er hardt, men med noen små endringer kan vi alle føle oss i bedre form og sunnere, sier Boris Johnson.

Regjeringen legger også opp til at restauranter vil måtte oppgi antall kalorier på menyene, og TV-reklame for «junkfood» skal forbys etter klokka 21. Regjeringen vurderer også et forbud mot å plassere sjokolade og andre søtsaker ved kassene i supermarkedene.

To av tre voksne briter veier mer enn hva som regnes som sunt.

Det er ikke første gang den britiske regjeringen iverksetter tiltak for å hindre at stadig flere briter blir overvektige. Men denne gangen er det koronapandemien som er den utløsende faktoren. Analyser viser at nesten 8 prosent av kritisk syke pasienter som får intensivbehandling, er svært overvektige, mens i befolkningen generelt er andelen 3 prosent.

En studie fra Public Health England viser dessuten at overvekt øker risikoen for å dø av koronaviruset med 40 prosent.

