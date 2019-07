Storbritannias nye statsminister Boris Johnson har gitt broren Jo Johnson jobb i landets næringsdepartement, skriver Reuters.

Nyhetsbyrået skriver at statsministerens yngre bror får tittelen statssekretær i næringsdepartementet.

Johnson er godt i gang med å danne regjering etter at han tok over etter Theresa May onsdag.

