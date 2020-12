Storbritannias statsminister Boris Johnson reiser om kort tid til Brussel for å diskutere brexit-situasjonen med EUs ledere.

I en felles uttalelse mandag skriver Johnson og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen at forutsetningene for en avtale ikke er på plass. De to viser til vesentlig uenighet på tre velkjente felter – like konkurransevilkår, håndhevelse av reglene og fiskerispørsmål.

– Vi har bedt våre sjefforhandlere og deres delegasjoner om å forberede en oversikt over sakene som gjenstår og som skal diskuteres i et fysisk møte i Brussel i løpet av de kommende dagene, skriver de to.

