Boris Johnson truer med å tvinge gjennom strenge koronatiltak i Manchester

Statsminister Boris Johnson truer med innføre koronarestriksjoner på øverste nivå i Manchester, etter at lokale myndigheter har nektet å innføre tiltakene.

Johnsons utspill kommer etter at lokale myndigheter har sagt nei til en støttepakke for å implementere tiltak i områder med de høyeste smittetallene.

Statsministeren la fredag press på borgermester Andy Burnham i Stor-Manchester.

– Om vi ikke kommer til enighet, blir jeg nødt til å gripe inn for å beskytte sykehusene og menneskene i Manchester, sa han.

Burnham mener regjeringens regler er feilslåtte og urettferdige, og har ifølge BBC bedt om mer finansiell støtte til dem som rammes.

Johnson har den siste uken vært under hard kritikk etter at han mandag offentliggjorde den nye tiltaksplanen for å få kontroll over koronasmitten i Storbritannia.

