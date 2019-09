Storbritannias statsminister Boris Johnson utfordrer opposisjonen i Parlamentet til å stille mistillitsforslag mot ham, noe som kan lede fram mot nyvalg.

Johnson talte onsdag i Parlamentet for første gang etter at landets høyesterett opphevet hans suspendering av den folkevalgte forsamlingen.

Statsministeren hevdet at de folkevalgte stikker kjepper i hjulene for Storbritannias samtaler med EU.

– Folket i dette landet ser tydelig hva som skjer. De forstår at Parlamentet kommer til å fortsette å forsinke og sabotere forhandlingene, sa Johnson.

Han sa også at han mener høyesterett tok en feil beslutning da suspenderingen av Parlamentet ble opphevet.

I tillegg utfordret Johnson opposisjonen til å stille mistillitsforslag mot ham. En slik avstemning kan holdes torsdag, ifølge statsministeren.

Hvis forslaget får flertall, vil det først bli gjort forsøk på å danne en ny regjering i løpet av en periode på to uker. Hvis ikke dette lykkes, må det skrives ut nyvalg.

Lederen for opposisjonspartiet Labour, Jeremy Corbyn, avviste imidlertid statsministerens forslag.

Corbyn krevde at Johnson må sørge for en utsettelse av brexit før det kan holdes nyvalg. Etter planen skal Storbritannia ut av EU 31. oktober.

Labour-lederen sa også at Johnson burde ha gått av etter at høyesterett slo fast at suspenderingen av Parlamentet var i strid med loven.

(©NTB)