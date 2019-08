Boris Johnson vil skjerpe straffene og lover mer politi

Statsminister Boris Johnson offentliggjorde søndag at han vil ha en gjennomgang av straffene voldsutøvere og seksualforbrytere får.

I utspillet søndag tok Johnson til orde for å styrke tilliten til straffesystemet i Storbritannia. Han lovet å opprette 10.000 flere fengselsplasser til en pris av 2,5 milliarder pund, om lag 26 milliarder kroner. Tidligere har den nye statsministeren lovet 20.000 flere politifolk, skriver Reuters.

Johnson sa at gjennomgangen skulle undersøke om det var sammenheng mellom alvorligheten i det kriminelle ble dømt for, og straffene de får.

– Vi har alle sett eksempler på at overgripere og drapsmenn slipper ut for tidlig, eller at straffedømte begår nye lovbrudd så fort de blir løslatt. Dette vil vi ha en slutt på. Vi vil ha dem bak lås og slå, straffet og rehabilitert, sa Johnson i uttalelsen.

Utspillet har satt fart i spekulasjonen om Johnson har planer om å lyse ut nyvalg i Storbritannia i forbindelse med at landet etter planen skal ut av EU 31. oktober.

