Boris Johnsons rådgiver under etterforskning for brudd på koronaregler

Statsminister Boris Johnsons topprådgiver Dominic Cummings er under politietterforskning fordi han skal ha brutt regjeringens regler for viruskarantene.

Til tross for strenge regler om nedstengning forlot Johnsons nære rådgiver Dominic Cummings London og reiste til sine foreldre i Durham, nordøst i England, mens han hadde symptomer på covid-19, melder avisene Daily Mail og The Guardian.

Nå reagerer opposisjonspartietene: Labour spør om Cummings anser seg selv for å stå over loven og har bedt om en rapport, Liberaldemokratene sier saken kan bli til et spørsmål om Cummings må trekke seg.

Politiet i Durham har bekreftet at de fikk et tips om at Cummings hadde kommet til byen fra London 31. mars og at de fikk opplyst at han hadde plassert seg selv i isolasjon i en del av huset da de tok kontakt med eierne. Senere ble Cummings sett i nærheten av huset med et lite barn, som en antar er hans sønn.

Statsministerens kontor i England opplyste i slutten av mars at Cummings var i selvisolasjon med symptomer på smitte av koronavirus. Statsminister Boris Johnson var også smittet og endte med å bli innlagt på intensivbehandling på sykehus.

– Det britiske folk forventer ikke at det skal være en regel for dem og en annen for Dominic Cummings. Statsministeren må gi en rask forklaring for dette, sier en talsmann for Labour.

To andre framstående tjenestemenn, Storbritannias sjefsepidemiolog Neil Ferguson og helsedirektør i Skottland, Catherine Calderwood, har allerede måtte trekke seg fra sine stillinger etter brudd på koronareglene.

(©NTB)