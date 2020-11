Bornholm-drapet var ikke rasistisk, mener dansk påtalemyndighet

To brødre er tiltalt for drapet på en mørkhudet mann på den danske øya Bornholm i juni. Påtalemyndigheten mener imidlertid drapet ikke var hatkriminalitet.

Påtalemyndigheten mener ikke det er grunnlag for å tiltale dem for hatkriminalitet etter dansk lov, fordi de to hadde et mangeårig vennskap med den avdøde. Offeret var en mann med mor fra Tanzania og far fra Danmark.

Drapet fant sted på en leirplass på Nordskoven på Bornholm. Offeret var 28 år, og de to brødrene 23 og 25 år. Natt til 23. juni i år ble offeret knivstukket og slått med en pinne og en flaske. I tillegg presset de et kne mot nakken til gjerningsmannen. De to brødrene har tilstått at de var voldelige mot mannen, men har avvist at hensikten var å drepe 28-åringen.

Det oppsto internasjonale spekulasjoner om hvorvidt drapet var rasistisk motivert fordi det lignet på drapet på George Floyd i USA. Også han fikk et kne presset mot nakken, av en politimann i Minneapolis 25. mai.

Drapet på Floyd forårsaket store demonstrasjoner i en rekke amerikanske byer og verden over, mot politivold og rasisme.

Rettssaken mot de to brødrene finner sted på Bornholm 30. november og 1. desember.



