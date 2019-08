Børsene i Asia tilbake etter bedring på Wall Street

Aksjene på Wall Street endte ganske uendret på onsdag etter en heftig dag, og påvirket de sårbare markedene i Asia, som torsdag generelt endte svakt opp.

Referanseindeksen S&P 500 på Wall Street var på det tyngste ned 2 prosent, men endte opp 0,1 prosent på 2.883,98 poeng ved børsslutt onsdag. Industriindeksen Dow Jones gikk svakt ned 0,1 prosent og endte på 26.007,07 poeng, mens den teknologitunge Nasdaq-indeksen steg med 0,4 prosent til 7.862,83 poeng.

Med to av tre amerikanske indekser svakt opp, var det et godt utgangspunkt for de asiatiske børsene etter en urolig uke.

Både i Shanghai, Tokyo og Hongkong ble det oppgang, og de tok inn noe av tapet fra tre dager med usikkerhet over verdifallet for den kinesiske valutaen yuan versus amerikansk dollar.

Børsen i Shanghai steg 0,6 prosent, Nikkei-indeksen i Tokyo økte like mye, mens Hang Seng-indeksen i Hongkong økte med 0,4 prosent.

I Sydney var S&P-ASX 200-indeksen opp 0,1 prosent.

