Børsfall etter Trump-trusler om høyere toll

Børsene faller etter at president Donald Trump truet Kina med økte tollsatser på kinesiske varer.

Børsene i blant annet London, Frankfurt, Shanghai og Tokyo faller, etter at Kina og USA ikke klarte å bli enige om å avslutte handelskrigen.

Den kinesiske regjeringen og president Trump har hatt møter og forsøkt å enes om en midlertidig avtale.

Sent tirsdag sa Trump at en avtale kunne skje snart, men at han var forberedt på å øke tollsatsene kraftig om det ikke skjedde.

Etter at de europeiske børsene hadde vært åpne en stund onsdag, hadde alle falt.

Londons FRSE sank med 0,4 prosent, Frankfurts DAX falt 0,5 prosent, Frankrikes CAC falt 0,5 prosent, mens Wall Street, Standard and Poors 500 index og Dow Jones Industrial Average falt med 0,3 prosent.

(©NTB)