Brannen på Kilimanjaro er under kontroll

En brann i fjellsidene på Kilimanjaro, Afrikas høyeste fjell, er stort sett under kontroll, opplyser myndighetene i Tanzania.

– Takket være innsats fra flere og regnet som falt i deler av fjellet i går kveld, har vi nå lyktes å bringe flammene 99 prosent under kontroll, sier Allan Kijazi, som leder Tanapa, etaten som har ansvaret for nasjonalparkene i landet.

Han opplyser at det fortsatt er noen små krattbranner som det arbeidet med å slukke, og at et helikopter er satt inn for å nå områder som er vanskelig tilgjengelige.

Brannen som har pågått nesten uke, har herjet rundt 28 kvadratkilometer ved det kjente landemerket. Rundt 500 har deltatt i slukkingen.

