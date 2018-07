Brannen sprer seg i Älvdalen i Sverige

Brannen i Älvdalen i Dalarna i Sverige sprer seg etter at flammene tirsdag kveld hoppet over en branngate, opplyser kommunen.

Brannen oppsto i et skytefelt i Trängslet søndag, og tirsdag meldte først brannmannskapene at den var under kontroll. Senere på kvelden blusset imidlertid flammene opp igjen.

Älvdalen kommune opplyser på sin hjemmeside at flammene hoppet over en branngate, men at det ikke brenner i det området av skytefeltet hvor det kan finnes udetonert ammunisjon.

Brannmannskapene kunne derfor rykke inn og fortsette slukkearbeidet, men det er for mye røyk i området til at helikoptre kan settes inn. To brannfly som deltok i slukkearbeidet tidligere, ble derimot kalt tilbake.

Problemer med vannforsyningen var ifølge kommunen en medvirkende årsak til at brannen blusset opp igjen i det knusktørre landskapet, der det var opp mot 32 varmegrader tirsdag.



