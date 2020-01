Brannfly savnet i Australia

Redningsmannskaper er på vei for å undersøke en mulig flystyrt. Et fly som deltar i slukkingsarbeid kan ha styrtet i Snowy Monaro i delstaten New South Wales.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Brannvesenet opplyser i pressemelding at de undersøker meldingen om en alvorlig hendelse som involderer et fly. De mistet kontakten med tankflyet, og mannskaper på bakken rapporterer at flyet kan ha styrtet. Helikoptere og ambulanser er på vei mot området. (©NTB)

Reklame Slike strømpriser har du aldri sett før