Brasil-forsker: - Bekymret for landets framtid

Høyrepopulisten Jair Bolsonaro er langt mer ekstrem enn Donald Trump og Frankrikes Marine Le Pen, mener Brasil-ekspert.

– Jeg er bekymret for Brasils framtid, sier Gaspard Estrada til nyhetsbyrået TT.

Han leder instituttet for Latin-Amerika-studier ved prestisjeuniversitetet Sciences Po i Paris. Kilden til bekymringen er Bolsonaros seier i den avgjørende runden av presidentvalget søndag.

– Han er mye mer ekstrem enn Trump eller for den saks skyld Marine Le Pen. Bolsonaro har blant annet sagt at politiske motstandere skal skytes eller få valget mellom fengsel og eksil.

Den tidligere militæroffiseren Bolsonaro har sittet i Brasils nasjonalforsamling i nesten 30 år. I denne perioden har han kommet med en lang rekke uttalelser som har opprørt, sjokkert og skremt brasilianere med mer moderate politiske syn.

Flere ganger har han skrytt av militærregimet som hadde makten i Brasil fram til 1985. Hvis noe var galt med militærdiktaturet, så var det at ikke flere kommunister ble drept, har Bolosonaro sagt.

To ganger sa han til en kvinnelig politiker at hun var så stygg at det ikke var verdt å voldta henne. Bolsonaro har også hevdet at en død sønn er bedre enn en som står fram som homofil.

I nyere tid har han moderert seg noe, og i valgkampen lovet han å respektere demokratiet. Men så sent som for en uke siden ga han brasilianere på venstresiden to valg: Fengsel, eller å flytte ut av landet.

(©NTB)

