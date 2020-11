Brasil stanser koronavaksineforsøk

Brasils helsemyndigheter stanser et pågående klinisk forsøk med en kinesiskutviklet koronavaksine etter at en deltaker ble utsatt for en alvorlig hendelse.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

– Vi har besluttet å avbryte det kliniske forsøket med CoronaVac-vaksinen etter en alvorlig hendelse med en frivillig deltaker 29. oktober, heter det i en kunngjøring fra Brasils legemiddeltilsyn Anvisa. Tilsynet kan ikke oppgi detaljer om hva som konkret skjedde med deltakeren, og henviser til personvernet. Men på generelt grunnlag kan slike hendelser dreie seg om dødsfall, mulig dødelige bivirkninger, alvorlige funksjonshemninger, sykehusinnleggelse, fosterskader og andre hendelser av klinisk betydning. (©NTB)