Brasilianske artister sammen for ekspresident Lula

Noen av Brasils mest populære musikere gikk lørdag sammen om en gratiskonsert hvor de ba om at ekspresident Luiz Inácio Lula da Silva blir løslatt fra fengsel.

Titusenvis av tilskuere møtte opp på konserten i Rio de Janeiro hvor blant annet latinamerikanske Chico Buarque opptrådte.

Lula da Silvas ansikt kunne sees overalt: På t-skjorter, skjerf og masker, samtidig som en animert figur av ham danset på skjermer ved scenen.

Mellom settene brøt supporterne ut i rop om å frigjøre Lula og arrangørene bak konserten oppfordret dem til å rope høyt nok til at ekspresidenten kunne høre dem fra Curitiba der han sitter fengslet.

Dømt for korrupsjon

72 år gamle Lula ble i fjor kjent skyldig i korrupsjon. Presidenten sto tiltalt for å ha tatt imot en kostbar leilighet fra et entreprenørselskap som ville sikre seg kontrakter på statlige byggeprosjekter. Etter en dramatisk rettssak ble Lula dømt til tolv års fengsel. Ekspresidenten begynte sin soning i april.

Brasils arbeiderparti slo samtidig fast at Lula fortsatt var deres presidentkandidat, til tross for at han sitter fengslet for korrupsjon. Hans supportere mener det var et politisk motiv bak dommen mot ham.

Populær

Straffesakene og dommene skaper imidlertid tvil om hvorvidt Lula lovlig kan stille til valg, og Lula, som er ekstremt populær blant venstreorienterte i Brasil, har tidligere uttalt at sosialistpartiet PT står fritt til å nominere en ny presidentkandidat ettersom han selv trolig vil bli nektet å stille til valg.

Den korrupsjonsdømte sosialisten var en svært populær president fra 2003 til 2011, og var på sitt mest populære da han gikk av som følge av at han ikke kunne velges til en tredje periode på rappen. Lula er til og med favoritt på meningsmålingene foran presidentvalget i oktober, enten har har lov å stille eller ikke.

Respektert artist

Musikkforsker Ricardo Cravo Albin forteller at det i Brasil er en tradisjon blant mange kjente artister at de støtter venstreorienterte saker.

Forskeren tror Chico Buarque har spilt en avgjørende rolle for den store støtten Lula mottar i musikksamfunnet.

– Buarques lederskap er ufornektelig. Han er en av de mest respekterte artistene i landet, så om han ber andre musikere om å støtte Lula, er det mer sannsynlig at de gjør det, sier Cravo Albin.

(©NTB)

