Brasilianske politikere i Trump-møte er koronasmittet

17 medlemmer fra delegasjonen til Brasils president Jair Bolsonaro som møtte president Donald Trump i Florida, har testet positivt for koronaviruset.

Gruve- og energiminister Bento Albuquerque (61) er siste medlemmet av delegasjonen, som møtte Trumps administrasjon på presidentens feriested i Florida, som har blitt koronasmittet, sa Bolsonaro på en pressekonferanse onsdag.

Den brasilianske presidenten har sagt at han to ganger har testet negativt for koronaviruset. Det var helgen 7. og 8. mars at Bolsonaro og hans delegasjon besøkte Trump.

I Brasil er til sammen 397 mennesker smittet, og 3 er døde.

(©NTB)