Brasils høyesterett unngår å vurdere løslatelse av Lula

Høyesterett i Brasil skulle tirsdag vurdere løslatelse for tidligere president Luiz Inácio Lula da Silva, men trakk seg overraskende tilbake uten å ta det opp.

Anmodningen om en løslatelse kom i kjølvannet av lekkasjene den siste uka som reiser tvil om grunnlaget for dommen mot Lula. På sosiale medier koker debatten etter at nettavisen The Intercept avslørte en rekke chattelogger, lydopptak, videoer og bilder som viser at dommen var en konspirasjon for å holde venstrepolitikeren ute av valgkampen i 2018.

Lula, som var president i Brasil fra 2003 til 2011, ble i juli 2017 funnet skyldig i korrupsjon og hvitvasking og dømt til ti års fengsel. Høyesterett hadde tirsdag på planen å skulle vurdere en løslatelse av Lula, men etter fire timer, trakk de fem dommerne seg tilbake for dagen uten å ha vært innom punktet.

Det lekkede materialet The Intercept har fått tilgang til, reiser blant annet tvil om bevismaterialet som felte Lula og tyder på at ønsket om å holde 73-åringen borte fra politikken var et medvirkende motiv i saken mot ham.

Aktorene i saken snakker åpent om at de ville gjøre det som var nødvendig for å hindre Lula i å vinne valget i 2018, noe som angivelig skjedde i forståelse med dommeren Sergio Moro.

Moro ble senere ble belønnet av valgvinner og nåværende president, høyrepopulisten Jair Bolsonaro, som utpekte ham som justisminister.

(©NTB)