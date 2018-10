Brasils Lula får ikke stemme i fengsel

Brasils enormt populære ekspresident, Lula da Silva, ber tilhengerne stemme på stedfortrederen Fernando Haddad. Selv nektes Lula å stemme fra fengselet.

– Valgurnen skal ikke være gjenstand for hat, men for håp. Stem på Haddad som president. Lula er Haddad, sier den korrupsjonsdømte politikeren som styrte Brasil fra 2003 til 2011.

Lula har anket dommen, men mislyktes i forsøket på å stille til valg fra fengselscellen for det brasilianske arbeiderpartiet PT. 73-åringens innstendige oppfordring om å omfavne Haddad kommer i form av et brev som ble publisert dagen før søndagens valg.

– Av alle partier er det PT som har mest erfaring i å lede Brasil med suksess, sier Lula, som er den mest populære politikeren i Brasil.

Haddad var opprinnelig arbeiderpartiets visepresidentkandidat. For fire uker siden tok han over Lulas plass da en domstol la ned endelig forbud mot Lulas kandidatur.

Nektes å stemme

Haddad, som er tidligere borgermester i São Paulo, ligger bak ytre høyrekandidaten Jair Bolsonaro på meningsmålingene før første valgomgang søndag. For å vinne, må imidlertid én av kandidatene få over halvparten av stemmene, og det ventes derfor at de to vil møtes i en andre valgomgang 28. oktober.

Lula soner en dom på tolv års fengsel for korrupsjon og hvitvasking av penger, en dom Lula selv mener er politisk motivert. Ettersom dommen er til ankebehandling, har han fortsatt rett til å stemme. Forutsetningen er imidlertid at minst 20 andre brasilianske innsatte i samme fengsel er i samme situasjon og ønsker å avgi stemme.

Splittet

Valgmyndighetene i delstaten Parana, hvor Lula har sittet fengslet i et halvt år, sier dette ikke er tilfelle der. Dermed ble Lulas bønn om å få delta i valget, avvist.

Hans advokater foreslo andre alternativer, men også disse ble avvist.

Saken mot Lula har splittet Brasils befolkning, og meningsmålinger viser at 72-åringen ville vunnet valget med stor margin hvis han fikk mulighet til å stille.

(©NTB)

Mest sett siste uken