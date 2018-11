Brasils miljødepartement frykter Bolosonaro

Miljødepartementet i Brasil reagerer sterkt på president Jair Bolsonaros plan om å slå sammen miljø- og landbruksdepartementet.

– Å svekke miljødepartementets myndighet på et tidspunkt hvor bekymringen for klimakrisen øker, vil være uforsvarlig. Mer enn noen gang før forventer verden at Brasil ivaretar sitt miljø-lederskap, heter det i en uttalelse fra departementet.

I valgkampen varslet Bolsonaro at han ville slå departementene sammen. Han vil også legge til rette for landbruk, veibygging, atomkraft og annen næringsvirksomhet i Amazonas.

Rett før valget åpnet han for å revurdere planen om å slå sammen miljø- og landbruksdepartementet. Men denne uken bekreftet en av rådgiverne hans at planen står ved lag.

Miljøaktivister og en rekke forskere reagerer sterkt på utsiktene til at avskogingen i verdens største regnskog trappes opp. Det gjør også Brasils tidligere miljøminister Marina Silva.

– Vi går inn i en tragisk tid hvor vernet av miljøet vil være ikke-eksisterende, skrev hun på Twitter tirsdag.

(©NTB)

