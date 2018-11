Brasils nye utenriksminister kan endre landets relasjoner til verden

Brasils nye utenriksminister Ernesto Araujo kan markere en brå endring i Brasils multilaterale relasjoner med verden. Han vil følge Trump, tror eksperter.

Brasils nye president, høyrepopulisten Jair Bolsonaro, har omtalt Araujo som en «strålende intellektuell», men forrige ukes utnevnelse av utenriksministeren overrasket mange brasilianere.

Araujo er en ukjent 51-årig diplomat som har svært lite politisk erfaring, men han deler Bolsonaros klimaskepsis, beundring av USAs president Donald Trump og forakt for Kina.

– Ideene hans bryter med diplomatiet, sier Fernanda Magnotta, en spesialist i internasjonale relasjoner ved FAAP i Sao Paolo.

– I 2017 var Kina det ledende markedet for brasiliansk eksport. Verdien lå på rundt 47 milliarder dollar, sier Magnotta, som tilføyer at det å støte fra seg Kina vil være upopulært i Brasils kongress.

Trump-beundrer

Et dypdykk i Araujos blogg, «Metapolitica 17», viser hans motstand mot globalisering, som han mener «bryter forbindelsen mellom Gud og mennesket». Han tar avstand fra multilateralisme og «kulturmarxisme», tankeganger han mener har bidratt til «dogmer om global oppvarming».

– Brasil har gitt opp å være en stor makt fordi landet er lydig overfor verdensordenen, hevder han.

Den nye utenriksministeren er akkurat som Bolsonaro, en stor tilhenger av Trump, en mann han har beskrevet som «Vestens redningsmann».

Lovordene om USAs president kan komme godt med når landene fremover skal forsøke å styrke båndene. USA kan i så fall be om Brasils hjelp til å isolere sosialistiske motstanderland som Cuba og Venezuela. De sistnevnte landene nøt gode relasjoner til Brasil før Bolsonaro ble tatt til ed.

– Brenner broer

Araujo angriper ikke bare Kina og andre land i Sør-Amerika. Han har også kalt Europa for «kulturelt tomt». Brasil har også kunngjort at de flytter ambassaden sin i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem, et trekk som kan forarge den muslimske verdenen.

– Ved å brenne broer bygget under Lula-regjeringen, vil vi se at Brasil tilpasser seg det amerikanske regimet, sier Monica Herz, professor i internasjonale relasjoner ved Rio de Janeiros katolske universitet (PUC).

Bolsonaro vant i år valget i Brasil på blant annet kriminalitetsbekjempelse og konservatisme. Han har imidlertid kommet med flere kommentarer som har blitt beskrevet som homofobe, kvinnefiendtlige og rasistiske. Presidenten har også åpent lovprist Brasils tidligere militærdiktatur.

(©NTB)

