Brasils president-favoritt: «Hun er for stygg til å voldtas»

Brasils president-favoritt misliker homofile, er tilhenger av diktatur og omtaler svarte brasilianere som «feite» og late». Ekspert sier det er fire grunner til at velgerne likevel liker ham.

Høyrepopulisten Jair Bolsonaro ligger an til å vinne andre runde av presidentvalget i Brasil på søndag, og kan dermed bli landets neste president.

Bolsonaro er en svært omstridt politiker som har blitt omtalt som «Brasils Donald Trump». Han har truet med å trekke Brasil fra Paris-avtalen, er motstander av vern av regnskogen og er ekstremt nedlatende overfor kvinner, homofile og minoriteter.

Nettavisen har intervjuet en Brasil-kjenner for å danne et inntrykk av hvem Bolsonaro er, og hvorfor han er så populær blant brasilianske velgere.

- Bolsonaro er aller mest kontroversiell på grunn av uttalelsene han kommer med. Det gjelder uttalelser mot kvinner, svarte, homofile, minoriteter og marginaliserte grupper, sier Brasil-ekspert og samfunnsgeograf ved Universitetet i Oslo, Torkjell Leira, til Nettavisen.

- Han er tidligere dømt for rasistiske uttalelser. Det er en veldig berømt hendelse fra Kongressen, hvor han sier til en kvinnelig parlament-kollega at «hun er for stygg til å voldtas», sier Leira.

Torkjell Leira

- Han har også sagt at sønnene hans aldri ville «datet» en svart kvinne fordi de er godt oppdratt. Han har en lang rekke hårreisende og uakseptable utsagn som rakker ned på det mangfoldet Brasil er tuftet på, sier han.

- Flere fascistiske trekk

Den finnes en lang rekke av kontroversielle uttalelser fra Bolsonaro. I 2011 uttalte han til Playboy at «han ikke ville ha vært i stand til å elske en homoseksuell sønn». Han har omtalt svarte brasilianere som «late» og «feite», og kalt flyktninger fra Haiti, Afrika og Midtøsten for «menneskehetens avskum».

På 1990-tallet sa Bolsonaro at han var tilhenger av diktatur, og så sent som i forrige måned foreslo han at hans politiske motstandere burde bli skutt.

- Han er en høyreekstrem politiker med flere fascistiske trekk, som er koblet sammen med en nyliberalistisk økonomisk politikk, sier Leira.

Videre sier Leira at Bolsonaro har svært liten ledererfaring innen politikken, og har aldri innehatt verv som for eksempel borgermester, guvernør eller partileder.

- Han har inntil nylig vært en nisjerepresentant i Kongressen som har vært en slags talsmann for militæret og frontet deres interesser. Han har bakgrunn fra militæret, men ble kastet ut fordi han planla et attentat mot militæret for å legge skylden på venstresiden.

Bolsonaro har også avskrevet global oppvarming som drivhus-fabler.

- I et valgkampmøte i Amazonas brukte han det portugisiske begrepet for sjiamuslimer, som er synonymt for «terrorister», om dem som jobber i miljødirektoratet og urfolkdirektoratet, og sier at de må la folk få dyrke i fred. Han ønsker å legge ned miljødepartementet og fase oppgavene inn i landbruksdepartementet. Kort fortalt ønsker han å undergrave hele miljølovgivningen i Brasil og åpne for enda mer næringsvirksomhet i Amazonas.

- Det står ikke ett eneste ord om miljøvern i hans politiske program. Det er han ikke opptatt av. Han sier at det ikke skal gis én millimeter til urfolksterritorier eller naturvernområder. Alt han sier går imot hele hensikten med Amazonfondet, som er avtalen mellom norske og brasilianske myndigheter om å redusere avskoging og klimautslipp i Amazonas.

Norge og Amazonasfondet

- Hvis han blir valgt og holder valgløftene sine, vil Norges investering på over syv milliarder kroner i Amazonasfondet ha vært forgjeves, Leira?

- Nei. Amazonasfondet har bidratt til at den årlige avskogingen i brasilianske Amazonas har blitt redusert med tre fjerdedeler. Det har gått ned fra en årlig avskoging på omtrent 20.000 kvadratkilometer til 5-6.000 kvadratkilometer de siste fem årene. Dette har bidratt til mindre klimautslipp. Men samarbeidet Norge-Brasil om Amazonasfondet vil selvfølgelig bli mer komplisert, sier han.

Bolsonaro har også fått støtte utenfor landets grenser. The Wall Street Journal skriver følgende i en lederartikkel: «Etter mange år med korrupsjon og resesjon, synes tilsynelatende millioner av brasilianere at en utenforstående er nettopp det landet trenger. Kanskje de vet mer enn det verden bebreider».

«Etter så mye politisk kaos og korrupsjon, er det knapt nok overraskende at brasilianerne responderer på en kandidat som lover dem noe bedre,» skriver The Wall Street Journal.

Fernando Haddad er motkandidaten, og er vestre-sentrums-orientert.

Soleklar favoritt, men hvorfor?

Leira sier Bolsonaro er en soleklar favoritt på meningsmålingene, og ligger på rundt 56-58 prosent oppslutning, mens motkandidaten - vestresentrumskandidaten Fernando Haddad - ligger på 42-44 prosent oppslutning.

- Hvorfor er Bolsonaro så populær?

- Det er det store spørsmålet. Heldigvis er det ikke sånn at mer enn halvparten av de brasilianske velgerne er homofobe, kvinneundertrykkende, våpenelskende rasister og halv-fascister. Men Brasil er i den verste politiske og økonomiske krisen på 50 år – siden før militærkuppet i 1964, og det åpner opp for kandidater som Bolsonaro, sier Leira.

Leira sier det er fire faktorer som er gjeldene for Bolsonaros framgang.

- Det ene er det han sier om den store korrupsjonssaken, Car wash-skandalen. Han framstiller seg selv som den eneste som kan rydde opp i denne skandalen. Så er det den økonomiske og politiske krisen. Folk har mistet jobbene sine, kjøpekraften har gått ned og politikken er et kaos. Han har klart å framstille seg som protestkandidaten, noe som er et politisk kunststykke siden han selv representere mye av det mest negative i brasiliansk politikk. Han har sittet i Kongressen siden 1990-tallet, har skiftet parti åtte ganger for å gå dit makta og muligheten til enhver tid er, og han bygger opp sitt eget familiedynasti.

64.000 drap i Brasil i fjor

- Det tredje er at han fronter hardt mot hardt når det gjelder vold og kriminalitet. I fjor var det 64.000 drap i Brasil, hvorav 5000 ble begått av politiet. Han vil ha strengere straffer, mer politi i gatene, mer våpen og lavere kriminell lavalder. Dette er enkle løsninger på store, strukturelle problemer i det brasilianske samfunnet.

The New York Times skriver at Brasil slo sin egen drapsrekord i 2017 med 63,880 drap. Dette er en økning på tre prosent fra året før, og tilsvarer et snitt på hele 175 drap hver dag.

- Det fjerde er at Latin-Amerika er et konservativt samfunn. Han fronter disse konservative familieverdiene og har fått støtte fra evangeliske kirker.

- Han har framstått som den sterke mann som skal klare å få dem ut av alle problemene de står overfor i dag. Det resonerer godt med den latinamerikanske tradisjonen og fascinasjonen om den «sterke mann».

Motkandidaten Haddad er tidligere borgermester i Sao Paulo. The Wall Street Journal påpeker i lederartikkelen at Haddad er en håndplukket kandidat av tidligere president Luiz Inácio Lula da Silva, som soner en dom på tolv års fengsel for bestikkelser. Lula nyter imidlertid fortsatt helsestatus på venstresiden.

Fakta: Fakta om valget i Brasil

* Presidentvalgets første omgang ble holdt søndag 7. oktober. * De to kandidatene som fikk flest stemmer, går videre til en avgjørende valgomgang 28. oktober. * Tidligere president Luiz Inácio da Silva var på målingene soleklar favoritt, men arbeiderpartimannen ble nektet å stille på grunn av en hvitvaskingsdom. 11. september ble tidligere Sao Paulo-ordfører Fernando Haddad nominert til partiets nye kandidat. * Haddads hovedmotstander er høyreekstreme Jair Bolsonaro, en tidligere kaptein i hæren som har sittet i nasjonalforsamlingen siden 1990. * Bolsonaro ledet klart på meningsmålingene i forkant av valget og fikk 46,7 prosent av stemmene, mot Haddads 28,5. * Det ble søndag også holdt valg til de 513 plassene i underhuset i den brasilianske nasjonalforsamlingen. * Brasil er siden 2014 rammet av en lavkonjunktur og har hatt flere år med negativ økonomisk vekst. Samtidig er sittende president Michel Temer og en lang rekke topp-politikere anklaget for massiv korrupsjon. (Kilder: NTB, AFP, BBC, TT)

