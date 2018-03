Brødre renvaskes for drapet på Kevin (4)

I nesten 20 år har et brødrepar levd med mistanken om at de drepte fireårige Kevin.

Det svenske brødreparet som fikk skylden for dødsfallet til fire år gamle Kevin i 1998, er renvasket, melder SVT.

Det ble ikke reist sak mot de to brødrene, da fem og sju år gamle, ettersom de var langt under den kriminelle lavalder da Kevin ble funnet død 16. august 1998 i Dottevik i Arvika.

Det ble i sin tid hevdet at brødrene erkjente å ha drept Kevin. Brødrenes advokat sier imidlertid at han er overbevist om at noen slik tilståelse egentlig ikke finnes.

I mai 2017 ble saken gjenopptatt etter at nye opplysninger om saken kom fram, blant annet i en dokumentar fra SVT.

I dag holder politiet pressekonferanse om resultatene av etterforskningen. Du kan se pressekonferansen i øverst i saken fra klokken 13. Allerede nå sier sjefanklager Niclas Wargren at det mest sannsynlig ikke har skjedd noe kriminelt.

- Jeg vurderer at det ikke finnes noen forutsetninger å komme videre når det er tvilsomt at det overhodet har skjedd noe kriminelt, sier Wargren til Aftonbladet.

Stedet hvor den fireårige Kevin Hjalmarsson ble funnet død.

