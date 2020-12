Breonna Taylor-statue vandalisert i USA

En statue av Breonna Taylor, en svart kvinne som ble skutt og drept av politiet i hjemmet sitt i mars, ble lørdag funnet knust i Oakland, California.

Politiet opplyste mandag at de har startet etterforskning, melder Reuters.

– Jeg anser dette som en rasistisk handling med mål om kue kampen for svartes frihet, sier skaperen av bysten, Leo Carson.

Bysten viste en smilende Taylor og ble satt opp i sentrum av Oakland for to uker siden. På plaketten under sto det: «Si navnet hennes: Breonna Taylor».

Politiet gikk til aksjon mot huset til Taylor i Louisville tidlig om morgenen 13. mars. Taylors kjæreste avfyrte ett skudd mot politiet som han trodde var innbruddstyver. Politiet svarte med å avfyre 32 skudd, hvorav seks traff Taylor.

