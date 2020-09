Breonna Taylors familie krever offentliggjøring av dokumenter

Familien til Breonna Taylor krever offentliggjøring av referater fra storjuryen som bestemte at ingen politifolk tiltales for å ha drept henne i Kentucky i vår.

Under en pressekonferanse i Louisville fredag forlangte familien også at eventuelle opptak fra politifolkenes kroppskameraer må offentliggjøres.

En uttalelse fra den avdøde kvinnens mor ble lest opp av Taylors tante. Her het det at Taylor ble sviktet av det amerikanske politi- og rettsvesenet.

Taylor ble skutt og drept i forbindelse med en politirazzia i mars i år. Politifolkene åpnet ild etter å ha blitt beskutt av Taylors kjæreste, som skal ha trodd det var kriminelle som forsøkte å bryte seg inn.

En storjury besluttet tidligere denne uken at det ikke tas ut noen tiltaler som følge av at Taylor mistet livet. Én politimann er tiltalt for å ha opptrådt farlig siden han løsnet skudd som trengte inn i leiligheten ved siden av Taylors bolig.

I Louisville har det vært en rekke protester i kjølvannet av storjuryens beslutning. To politifolk ble skutt og såret i forbindelse med en av demonstrasjonene. Den antatte gjerningsmannen ble pågrepet kort tid senere.

(©NTB)