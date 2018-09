Et knapt flertall i Senatets justiskomité anbefaler at Senatet i plenum godkjenner Brett Kavanaugh som ny høyesterettsdommer.

Kavanaughs kandidatur ble som ventet godkjent med elleve mot ti stemmer. Alle de republikanske komitémedlemmene stemte for, mens demokratene stemte mot.

Men det ble en dramatisk oppkjøring til avstemningen om president Donald Trumps kandidat til den ledige plassen i høyesterett. Først ble avstemningen utsatt noen timer mens det pågikk hektisk møtevirksomhet og debatt.

Og under selve stemmegivningen tok flere senatorer til orde for at avstemningen i Senatet i plenum, der Kavanaugh kan bli endelig godkjent som ny høyesterettsdommer og som etter planen skal skje førstkommende tirsdag, må utsettes en uke slik at anklagene mot Kavanaugh kan undersøkes nærmere.

Republikansk senator på vippen

Blant dem som vil utsette plenumsavstemningen, er den moderate republikaneren Jeff Flake, som tidligere har vært kritisk til Kavanaughs kandidatur.

Flakes stemme var viktig ettersom han var regnet som en som kunne ha stemt mot Kavanaugh og dermed vippet flertallet i Demokratenes favør. Men tidligere på fredagen kunngjorde han at han ville stemme for Kavanaughs kandidatur.

President Donald Trump sier det må være opp til Senatet selv å avgjøre når avstemningen om Kavanaugh skal skje.

Overgrepsanklager

Brett Kavanaugh er blitt anklaget av tre kvinner for overgrep på begynnelsen av 1980-tallet, da både de og han var tenåringer.

Den ene av kvinnene, psykologiprofessoren Christine Blasey Ford, forklarte seg om det angivelige overgrepet i flere timer da hun torsdag møtte i justiskomiteen. Amerikanske medier mener hun fremsto som svært troverdig.

Etterpå var det Kavanaughs tur til å bli spurt ut. Han avviste anklagene på det sterkeste. Flere ganger hevet han stemmen under den svært følelsesladde høringen.

Demokratene ønsker en grundigere etterforskning av anklagene mot Kavanaugh.

