Brexit-forhandlinger ansikt til ansikt

EUs brexit-forhandler Michel Barnier og hans britiske motstykke David Frost har gjenopptatt de direkte samtalene i et siste forsøk på å få på plass en avtale.

En talsperson for den britiske regjeringen bekrefter meldingen.

– Forhandlingene er i den siste fasen. Vi venter daglige samtaler, sier kilden til DPA.

Barnier reiste fredag til London for å gjenoppta forhandlingene. Sjefforhandleren fram til nå vært i karantene etter at et medlem av hans forhandlingsteam testet positivt for koronaviruset.

– De samme uenighetene vedvarer, skrev Barnier i en Twitter-melding.

– For at en avtale skal være mulig, må den respektere Storbritannias uavhengighet fullt ut, skrev Frost fredag.

(©NTB)

