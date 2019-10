Brexit-minister til frokostmøte i Brussel

Britenes brexitminister Stephen Barclay starter fredagen med et frokostmøte med EUs sjefforhandler Michel Barnier i Brussel.

Møtet i den belgiske hovedstaden føyer seg inn i rekken av samtaler som kan sikre videre håp om en avtale eller legge Boris Johnsons plan død.

Torsdag var den britiske statsministeren i et tre timer langt møte med sin irske kollega Leo Varadkar. Det endte med en felles uttalelse om at de «ser en vei til en mulig avtale». Hva det betyr i praksis er uklart, men tonen er optimistisk og de gjentar at «en avtale er i alles interesse.

Britene la forrige uke fram et forslag til en løsning for irskegrensen og en utmeldingsavtale. Den innebærer at Nord-Irland forblir i EUs indre marked, men blir en del av Storbritannias tollområde. Dermed blir det en tollgrense på øya. Forslaget har fått en lunken mottakelse i EU og flere medlemsland som ikke ønsker noen form for grensekontroll mellom Nord-Irland og EU-medlemmet Irland.

