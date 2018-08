Brexit på menyen under Mays besøk på Macrons sommerpalass

President Emmanuel Macron tok fredag imot Storbritannias statsminister Theresa May på Fort de Bregancon i Sør-Frankrike. Brexit er det store diskusjonstemaet.

May håper å overtale den franske lederen til å støtte Storbritannias standpunkter under brexit-forhandlingene med EU-kommisjonen.

Macron ankom fortet ved middelhavskysten sent på ettermiddagen fredag. May dukket opp en time senere. De to skulle ha et uformelt møte før en felles middag med ektefellene.

– Planen var å dra på sommerferie til Bregancon, som også er et sted for arbeid, og siden May avsluttet ferien sin i Italia, foreslo vi å invitere henne, sier en kilde ved Macrons kontor til det franske nyhetsbyrået AFP.

May var ventet å utdype hvilke holdninger Storbritannia har i forhandlingene.

– Det vil være en anledning til å klargjøre dette forslaget og diskutere det politiske innholdet, sier kilden videre.

De to kommer ikke til å holde noen pressekonferanse etter møtet. Det skyldes blant annet at Macron ikke ønsker å ta plassen til EUs sjefforhandler Michel Barnier, ifølge kilden.

May er under hardt press etter at forhandlingene med EU har stått i stampe i lang tid. I juli mistet hun også to av sine viktigste ministre fordi de var misfornøyde med Mays brexit-strategi.

Britisk næringsliv frykter at Storbritannia i verste fall vil forlate EU i mars neste år uten å ha fått på plass en avtale som regulerer forholdet mellom Storbritannia og EU etter utmeldelsen.

