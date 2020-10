Brexitfremskritt på vanskelig område gir nytt håp

Brexitforhandlerne i London har begynt å jobbe med en tekst om konkurranseregler, ifølge Bloomberg. Det gir nytt håp om at en avtale er mulig.

Partene er i ferd med å sluttføre et felles dokument om statsstøtte, sier kilder til Bloomberg. Storbritannia og EU skal også ha nærmet seg hverandre i spørsmålet om hvordan en avtale skal håndheves.

Fremskrittene under forhandlingene den siste uken gjør at håpet om å komme fram til en avtale tidlig i november øker, skriver Bloomberg. Sammen med fiske har konkurranseregler og håndheving av avtalen vært de vanskeligste spørsmålene helt fra starten av forhandlingene.

For en uke siden kom samtalene i gang igjen etter at britene i flere dager vegret seg for å fortsette å forhandle med EU, med mindre sistnevnte endret holdning ganske drastisk. Etter en intens uke i London skal forhandlerne fra begge sider reise til Brussel torsdag. Der er det lagt opp til videre samtaler fram til 4. november, skriver Politico.

Overgangsperioden etter brexit går ut ved nyttår, og håpet er å få på plass en avtale om det fremtidige forholdet mellom EU og de utmeldte britene innen den tid.

