Brexitminister og EUs forhandlingsleder møtes

Storbritannias brexitminister Steve Barclay er fredag i Brussel for å møte EUs sjefforhandler Michel Barnier.

Møtet skjer etter at EU-president Jean-Claude Juncker og statsminister Boris Johnson møttes tidligere i uken. Juncker har sagt at det fortsatt er mulig på komme fram til en avtale med britene innen 31. oktober, melder BBC.

– Jeg er ganske positiv, sa han etter en arbeidslunsj med Johnson i Luxembourg mandag. Johnson sa på sin side at han er forsiktig optimist.

– Jeg vil ikke overdrive hvor mye fremdrift det har vært, men det er fremdrift, sa han.

Brexitminister Barclay sa torsdag at han mener britene egentlig har et drøyt år på å finne en løsning for irskegrensen. I en tale i Madrid sa han at de burde få bruke den avtalte overgangsperioden fram til utgangen av 2020 til å løse problemet som hele avtalen med EU i praksis står og faller på.

Overgangsperioden er en del av Theresa Mays utmeldingsavtale, som Parlamentet har avvist flere ganger, og som dagens regjering heller ikke er fornøyd med.

EU har gjort det klart at uten en grenseløsning kan det ikke bli noen avtale, og uten en avtale er det heller ingen overgangsperiode.

Det er også tekniske møter mellom Storbritannia og EU i Brussel. Der er temaet blant annet noen uformelle britiske dokumenter om en mulig grenseløsning. EU bekreftet torsdag å ha mottatt papirene, men har ikke fått sett nøye på dem ennå.

