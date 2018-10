Brexitsamtalene ennå ikke i gang igjen

EU og Storbritannia har ikke holdt noen formelle forhandlingsmøter om brexit etter kollapsen forrige søndag.

De tekniske samtalene ble midlertidig stoppet da forhandlerne møtte veggen søndag 14. oktober.

Siden er det ikke holdt noen møter mellom forhandlingsdelegasjonene, får NTB opplyst. Så langt er det heller ikke planlagt noen møter denne uka.

Onsdag ble situasjonen diskutert på EUs toppmøte i Brussel.

Der holdt Storbritannias statsminister Theresa May et 15 minutter langt innlegg hvor hun oppdaterte om status i forhandlingene. Etterpå diskuterte de øvrige stats- og regjeringssjefene situasjonen med EUs forhandlingsleder Michel Barnier, uten at May fikk være med.

May skal etter planen oppdatere Parlamentet om forhandlingene mandag.

(©NTB)

