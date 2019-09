Brexituro sender pundet nedover

Bare timer før Parlamentet samles i London, bidrar brexituroen til at pundet faller til sitt laveste nivå mot dollaren på to og et halvt år.

For første gang siden tidlig i 2017 var et britisk pund tirsdag verdt mindre enn 1,20 dollar. Klokken 8.40 norsk tid var kursen nede 1,1972. Det er bare timer før Underhuset samles, der opposisjonen er ventet å gå på offensiven for å hindre statsminister Boris Johnsons brexitstrategi. (©NTB)