Britene bekymrer seg over sørafrikansk virusvariant

Den nye koronavarianten, som ser ut til å ha opprinnelse i Sør-Afrika, synes å være mye verre enn mutasjonen fra Storbritannia, ifølge britenes helseminister.

– Jeg er utrolig bekymret over den sørafrikanske varianten, sier helseminister Matt Hancock til BBC.

– Den er et veldig, veldig stort problem, i enda større grad enn den nye britiske varianten, fortsetter han.

Den britiske mutasjonen, som er blitt påvist i en rekke land, har tidligere blitt opplyst å smitte mye fortere, men uten at selve infeksjonen blir kraftigere.

Det er uklart hvordan den sørafrikanske varianten, kalt 501. V2, skal være farligere. Men ifølge ubekreftede opplysninger i britiske medier, frykter eksperter at vaksinen fungerer dårligere mot denne mutasjonen.

Mange land har de siste ukene innført innreiserestriksjoner for folk fra både Storbritannia og Sør-Afrika.

Hancocks sørafrikanske motpart Zwelini Mkhize skrev på julaften at han hadde forhørt seg med landets eksperter, som «forsikret oss om at det per nå ikke finnes tegn på at 501. V2 sprer seg lettere», eller medfører verre sykdomsforløp enn den britiske varianten.

Hva angår den sørafrikanske variantens motstandsdyktighet mot vaksiner, viser Mkhize til at «videre forskning» må til for å trekke noen slutning.

(©NTB)

Reklame Strømsjokket: Spotpris 54,67 øre - fastpris 4,90 øre