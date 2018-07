Britenes nye brexitsjef lover å skru opp temperaturen

Storbritannias nye brexitminister Dominic Raab sier han vil ta fatt på skilsmisseforhandlingene med fornyet kraft.

– Jeg ser fram til å intensivere og skru opp temperaturen i forhandlingene for å sikre at vi er posisjonert for den best mulige avtalen, sa Raab da han ankom til EU-kommisjonens hovedkvarter Berlaymont torsdag ettermiddag.

Der var han for å hilse på sin motpart Michel Barnier, som leder EUs delegasjon til forhandlingene med Storbritannia.

Raab forsikret om at han er klar til å gå inn i forhandlingene med «fornyet kraft, vigør og vitalitet».

Barnier understreket for sin del at tida er knapp.

En skilsmisseavtale bør nemlig være på plass senest til EUs toppmøte i slutten av oktober hvis både EU og Storbritannia skal rekke å ratifisere den før Storbritannia går ut av EU den 29. mars neste år.

– Vi har mye arbeid foran oss. Det er 13 uker igjen til toppmøtet i oktober, sa Barnier da han ønsket Raab velkommen.

Det er spesielt diskusjonene om irskegrensa som har skapt problemer i forhandlingene.

Raab overtok som brexitminister etter David Davis, som trakk seg i protest mot en ny brexitplan som ble banket igjennom i regjeringen tidligere i juli.

