Britisk by stenges ned etter koronautbrudd

Skoler og ikke-livsnødvendige butikker er stengt i Leicester etter et nytt utbrudd av koronaviruset i byen, opplyser den britiske helseministeren Matt Hancock.

– Innbyggerne i Leicester oppfordres til å være hjemme så mye de kan og den nasjonale gjenåpningen som er planlagt 4. juli, gjelder ikke for dem, uttalte helseministeren ifølge Sky News.

Hancock sa videre at tiltakene i den britiske byen skal gjennomgås om to uker og han lover at de ikke vil vare lenger enn nødvendig.

Leicester står nå for 10 prosent av alle koronatilfeller i Storbritannia, med 135 per 100.000 innbyggere.

