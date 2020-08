Britisk eksminister anklages for voldtekt

En konservativ parlamentariker i 50-årene er pågrepet etter at en tidligere medarbeider har anklaget ham for voldtekt og overgrep mens de hadde et forhold.

Det melder britiske medier søndag. Mannen er ikke navngitt, men ifølge Sunday Times har mannen tidligere vært minister i regjeringen. Han ble pågrepet lørdag og brakt til en politistasjon i London, men senere løslatt mot kausjon. I midten av august må han melde seg for politiet igjen. Politiet opplyser at de etterforsker anklager som er knyttet til fire hendelser på adresser i London, deriblant i Westminster, fra juli 2019 til januar i år. (©NTB)