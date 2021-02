Storbritannias utenriksminister fordømmer det nye militærregimets siktelse mot Myanmars avsatte regjeringssjef Aung San Suu Kyi.

– Vi fordømmer pågripelsen og siktelsen mot Aung San Suu Kyi og andre valgte politikere. De må løslates umiddelbart, og siktelsene må fjernes, skriver utenriksminister Dominic Raab på Twitter torsdag.

Suu Kyi var regjeringssjef inntil mandagens militærkupp.

Militæret anklager henne for å ha importert walkietalkier ulovlig og for deretter å ha brukt dem uten at det var gitt tillatelse til det.

(©NTB)

