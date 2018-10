Britisk høyesterett: Bakeri diskriminerte ikke homofile

Et bakeri i Nord-Irland er frikjent for anklager om å diskriminere en kunde som følge av kundens seksuelle legning.

Det går fram i en dom fra britisk høyesterett onsdag.

Bakgrunnen for saken er en hendelse i bakeriet Asher Baking Co. i Nord-Irland i 2014. Bakeriet nektet å lage en kake dekorert med karakterene Bernt og Erling fra Sesam Stasjon og slagordet «støtt homofiles rett til å gifte seg». Årsaken til at eierne nektet å sette slagordet på produktet var deres kristne tro og verdier.

Retten konkluderte med at eierne av bakeriet ikke diskriminerte kunden. Dommer Brenda Hale uttalte i retten at eiernes innvending var rettet mot beskjeden på kaken, og ikke de personlige karakteristikkene til kunden.

Dommeren understreker at det er svært ydmykende og et angrep på menneskeverdet å nekte noen en gitt tjeneste på grunn av seksuell legning – selv om det ikke skjedde i denne saken.

