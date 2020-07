Britisk IS-sympatisør dømt for å ha planlagt bombing av katedral i London

En 37 år gammel kvinne som hadde konvertert til islam og senere sverget troskap til Den islamske stat (IS), er dømt til 14 års fengsel for terrorplanlegging.

37-åringen ble pågrepet etter at hun hadde diskutert planer om å plassere en bombe ved St. Paul's Cathedral i London med to under politibetjenter som jobbet undercover.

Metropolitan Police har tidligere fastslått at hun hadde bestemt seg for å dra til London, ta inn på et hotell og gjøre nærmere undersøkelser.

Hun hadde gitt de to undercover-politibetjentene to sekker, som hun ba dem om å fylle opp med eksplosiver, og hun hadde sverget troskap til den ytterliggående islamistgruppen IS.

Ifølge BBC var kvinnen tidligere rusavhengig. Hun skal ha konvertert til islam etter at hun ble imponert over hvor snill en tidligere, muslimsk nabofamilie var.

